В МИД Нигера заявили: страны ЭКОВАС проводят активную подготовку к вмешательству

Страны Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) активно готовятся к военному вмешательству в ситуацию в Нигере. Об этом заявил глава МИД в правительстве свергнутого президента республики Асуми Масуду.

Он отметил, что санкции начинают оказывать эффект и план ЭКОВАС реализуется.

«Подготовка к военному вмешательству идёт полным ходом. Я не вижу, каким образом хунта может остаться у власти», — приводит LCI слова Масуду.

Ранее стало известно, что лишённый власти президент Нигера Мохамед Базум, которого военные отстранили от должности во время переворота, вместе с женой и сыном заразился малярией во время нахождения под стражей.