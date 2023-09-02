В МИД Нигера заявили: страны ЭКОВАС проводят активную подготовку к вмешательству
Он отметил, что санкции начинают оказывать эффект и план ЭКОВАС реализуется.
«Подготовка к военному вмешательству идёт полным ходом. Я не вижу, каким образом хунта может остаться у власти», — приводит LCI слова Масуду.
Ранее стало известно, что лишённый власти президент Нигера Мохамед Базум, которого военные отстранили от должности во время переворота, вместе с женой и сыном заразился малярией во время нахождения под стражей.