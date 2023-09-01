El País: свергнутый президент Нигера под стражей заразился малярией

Лишённый власти президент Нигера Мохамед Базум, которого военные отстранили от должности во время переворота, вместе с женой и сыном заразился малярией во время нахождения под стражей.

Об этом сообщил глава МИД в правительстве свергнутого президента Асуми Масуду в интервью El País.

По его словам, в доме, где удерживается экс-президент и его семья, нет электричества, нет холодильника для хранения продуктов и довольно жарко. Также Масуду заявил о большом количестве комаров, из-за которых у задержанных проблемы со сном.

«Все они заразились малярией из-за комаров. Условия его жизни довольно суровые, но настроение у него хорошее, сопротивляется и борется», — сказал Масуду.

12 августа сообщалось, что свергнутого президента, удерживаемого мятежниками в его собственной резиденции, посетил врач.