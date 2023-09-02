МИД: Лавров выступит в ходе общеполитической дискуссии Генассамблеи ООН
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте МИД России.
«Лавров выступит в ходе общеполитической дискуссии Генассамблеи, которая пройдёт с 19 по 26 сентября», — говорится в сообщении.
Также Лавров примет участие в целом ряде двусторонних встреч и многосторонних мероприятий, в том числе по линии СБ ООН, БРИКС, ОДКБ.
Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что направил Лаврову письмо с предложениями по восстановлению зерновой сделки.