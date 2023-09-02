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МИД: Лавров выступит в ходе общеполитической дискуссии Генассамблеи ООН

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Глава МИД России Сергей Лавров выступит в ходе общеполитической дискуссии Генассамблеи ООН.
МИД: Лавров выступит в ходе общеполитической дискуссии Генассамблеи ООН
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте МИД России.

«Лавров выступит в ходе общеполитической дискуссии Генассамблеи, которая пройдёт с 19 по 26 сентября», — говорится в сообщении.

Также Лавров примет участие в целом ряде двусторонних встреч и многосторонних мероприятий, в том числе по линии СБ ООН, БРИКС, ОДКБ.

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что направил Лаврову письмо с предложениями по восстановлению зерновой сделки.

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