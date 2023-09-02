Нобелевский фонд отозвал приглашение послу России на церемонию вручения премий
- AFP
Об этом сообщили в фонде.
Отмечается, что решение Нобелевского фонда пригласить всех послов на церемонию вручения Нобелевской премии вызвало бурную общественную реакцию.
«Мы решили повторить прошлогоднее исключение из обычной практики — то есть не приглашать послов России, Белоруссии и Ирана на церемонию вручения Нобелевской премии в Стокгольме. Как и прежде, все послы будут приглашены на церемонию в Осло», — говорится в заявлении.
Ранее министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна остался недоволен решением Нобелевского фонда пригласить представителей России и Белоруссии на церемонию вручения премий в Стокгольме.