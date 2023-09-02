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Путин поздравил лидера Вьетнама с годовщиной провозглашения независимости страны

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Президент России Владимир Путин поздравил лидера Вьетнама Во Ван Тхыонга с 78-летием провозглашения независимости республики.

Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Уважаемый товарищ Во Ван Тхыонг, примите искренние поздравления по случаю 78-летия провозглашения независимости Вьетнама», — отметил российский лидер.

Путин подчеркнул, что российско-вьетнамские отношения основываются на добрых традициях дружбы и взаимного уважения. Между двумя странами налажено плодотворное сотрудничество в различных сферах, конструктивное взаимодействие в международных делах.

«Желаю Вам здоровья и успехов, а всем Вашим соотечественникам — счастья и процветания», — добавил президент России.

В июле глава Минобороны России Сергей Шойгу и замминистра обороны Вьетнама Хоанг Суан Тиен обсудили развитие сотрудничества между двумя странами.

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