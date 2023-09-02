Путин поздравил лидера Вьетнама с годовщиной провозглашения независимости страны
Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Уважаемый товарищ Во Ван Тхыонг, примите искренние поздравления по случаю 78-летия провозглашения независимости Вьетнама», — отметил российский лидер.
Путин подчеркнул, что российско-вьетнамские отношения основываются на добрых традициях дружбы и взаимного уважения. Между двумя странами налажено плодотворное сотрудничество в различных сферах, конструктивное взаимодействие в международных делах.
«Желаю Вам здоровья и успехов, а всем Вашим соотечественникам — счастья и процветания», — добавил президент России.
В июле глава Минобороны России Сергей Шойгу и замминистра обороны Вьетнама Хоанг Суан Тиен обсудили развитие сотрудничества между двумя странами.