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Шойгу обсудил с замминистра обороны Вьетнама развитие сотрудничества стран

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Глава Минобороны России Сергей Шойгу и замминистра обороны Вьетнама Хоанг Суан Тиен обсудили развитие сотрудничества между двумя странами.

«Несмотря на то, с какими трудностями Россия сталкивается, Вьетнам всегда поддерживает Россию. Мы всегда настроены на то, чтобы повышать и развивать наше сотрудничество, взаимодействие по всем сферам сотрудничества в рамках военного и военно-технического сотрудничества», — цитирует представителя Минобороны Вьетнама ТАСС.

Вместе с этим Хоанг Суан Тиен добавил, что взаимодействие военных ведомств России и Вьетнама представляет собой пример сотрудничества между двумя государствами, история которого насчитывает более 70 лет.

Ранее Шойгу обсудил по телефону с начальником Генерального штаба Вооружённых сил Исламской Республики Иран дивизионным генералом Мохаммадом Багери вопросы региональной безопасности, военно-технического сотрудничества двух стран и международную обстановку.

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