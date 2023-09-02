Рамасвами заявил, что не допустит мировую войну в случае победы на выборах
Об этом политик сказал в ходе выступления перед сторонниками в штате Нью-Хэмпшир.
Как отметил Рамасвами, в его программе внешней политики есть три направления, первое из которых — достижение экономической независимости от Китая.
«Далее, гарантировать, что мы не развяжем третью мировую войну. И, наконец, продвигать интересы США — вместе с союзниками, которые разделяют наше видение будущего», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее Рамасвами выступил против предоставления помощи Украине.