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Рамасвами заявил, что не допустит мировую войну в случае победы на выборах

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Кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами заявил, что в случае победы на выборах в 2024 году не допустит начала третьей мировой войны.

Об этом политик сказал в ходе выступления перед сторонниками в штате Нью-Хэмпшир.

Как отметил Рамасвами, в его программе внешней политики есть три направления, первое из которых — достижение экономической независимости от Китая.

«Далее, гарантировать, что мы не развяжем третью мировую войну. И, наконец, продвигать интересы США — вместе с союзниками, которые разделяют наше видение будущего», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее Рамасвами выступил против предоставления помощи Украине.

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