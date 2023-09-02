Украинской армии нужно расчистить от мин 16 км пути, чтобы сохранить западную бронетехнику и прорвать российскую оборону.

«Украине нужно будет расчистить 10-мильный (16-километровый. — RT) путь, чтобы успешно прорвать российскую оборону», — заявил обозреватель Business Insider Крис Панелла.

По его словам, в противном случае западная техника будет уязвимой для российского оружия. Автор материала признал, что поставленная ВСУ бронетехника оказалась бессильной против российской обороны.

Ранее украинские военнослужащие признали, что Россия в десять раз превосходит ВСУ по количеству боеприпасов.

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Redacted выразил мнение, что эскалация конфликта на Украине стала провальной попыткой Запада уничтожить Россию.