CBS: солдаты ВСУ признали превосходство России по количеству боеприпасов
«Они превосходят в численности и вооружении. У российских войск практически в 10 раз больше боеприпасов», — говорится в сообщении CBS News со ссылкой на украинских военных.
Собеседники американского телеканала также назвали проблемой превосходство ВС России по числу беспилотников и признали, что «измучены».
«Не могу сказать, что наш моральный дух на высоте», — добавил один из собеседников CBS.
Британский военный эксперт полковник Саймон Диггинс ранее рассказал в интервью телеканалу TalkTV, что ключевым фактором, который препятствует продвижению ВСУ, стало превосходство российской армии в воздушном пространстве.