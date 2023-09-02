CBS: солдаты ВСУ признали превосходство России по количеству боеприпасов

Украинские военнослужащие признали, что Россия в десять раз превосходит ВСУ по количеству боеприпасов.

«Они превосходят в численности и вооружении. У российских войск практически в 10 раз больше боеприпасов», — говорится в сообщении CBS News со ссылкой на украинских военных.

Собеседники американского телеканала также назвали проблемой превосходство ВС России по числу беспилотников и признали, что «измучены».

«Не могу сказать, что наш моральный дух на высоте», — добавил один из собеседников CBS.

Британский военный эксперт полковник Саймон Диггинс ранее рассказал в интервью телеканалу TalkTV, что ключевым фактором, который препятствует продвижению ВСУ, стало превосходство российской армии в воздушном пространстве.