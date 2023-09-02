Полянский указал на риск прямого столкновения между Россией и НАТО

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в ходе общения с пользователями соцсети X (бывший Twitter) заявил о риске прямого столкновения страны с НАТО.

Так он прокомментировал слова американского ведущего Такера Карлсона о перспективе вооружённого конфликта между США и Россией в следующем году.

«Мы много раз предупреждали, что ситуация весьма опасная и есть большой риск прямого столкновения между Россией и НАТО... Всё может произойти», — цитирует Полянского РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что ничто не исключено в условиях тесного прокси-столкновения между НАТО и Россией.

Председатель сессии Генассамблеи ООН Чаба Короши ранее заявил, что мир сегодня ближе всего к ядерной катастрофе за последние 100 лет.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что агрессивный курс, который взяли США и НАТО, может привести к прямому столкновению ядерных держав.