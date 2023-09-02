Узнать больше

Полянский указал на риск прямого столкновения между Россией и НАТО

Короткая ссылка
Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в ходе общения с пользователями соцсети X (бывший Twitter) заявил о риске прямого столкновения страны с НАТО.

Так он прокомментировал слова американского ведущего Такера Карлсона о перспективе вооружённого конфликта между США и Россией в следующем году.

«Мы много раз предупреждали, что ситуация весьма опасная и есть большой риск прямого столкновения между Россией и НАТО... Всё может произойти», — цитирует Полянского РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что ничто не исключено в условиях тесного прокси-столкновения между НАТО и Россией.

Председатель сессии Генассамблеи ООН Чаба Короши ранее заявил, что мир сегодня ближе всего к ядерной катастрофе за последние 100 лет.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что агрессивный курс, который взяли США и НАТО, может привести к прямому столкновению ядерных держав.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить