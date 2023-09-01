МИД: нарушение Израилем воздушного пространства Ливана провоцирует напряжённость
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Об этом сказано в заявлении российского МИД о принятии резолюции Совбеза ООН по продлению мандата Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ).
В ведомстве заявили, что деструктивное воздействие произвольных силовых действий Израиля, включая нарушение воздушного пространства Ливана, противоречит требованиям резолюции 1701 Совета Безопасности ООН и «провоцирует рост напряжённости на «голубой линии».
6 июля армия Израиля сообщила, что наносит удары по районам Ливана.