МИД: нарушение Израилем воздушного пространства Ливана провоцирует напряжённость

Нарушение Израилем воздушного пространства Ливана провоцирует напряжённость на «голубой линии».

Об этом сказано в заявлении российского МИД о принятии резолюции Совбеза ООН по продлению мандата Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ).

В ведомстве заявили, что деструктивное воздействие произвольных силовых действий Израиля, включая нарушение воздушного пространства Ливана, противоречит требованиям резолюции 1701 Совета Безопасности ООН и «провоцирует рост напряжённости на «голубой линии».

6 июля армия Израиля сообщила, что наносит удары по районам Ливана.