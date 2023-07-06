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Армия Израиля наносит удары по территории Ливана

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Армия Израиля сообщила, что наносит удары по районам Ливана.
Армия Израиля наносит удары по территории Ливана
  • Gettyimages.ru

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз израильских военных, удары наносятся в ответ на ракетную атаку, которая привела к взрыву около деревни Гаджар.

«Выяснилось, что пуск был произведён с ливанской территории, ракета взорвалась рядом с границей на территории Израиля. В качестве ответной меры израильские военные в настоящий момент наносят удар по району в Ливане, откуда был произведён пуск», — говорится в заявлении.

Ранее израильская армия нанесла удары по сектору Газа.

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