Армия Израиля наносит удары по территории Ливана

Армия Израиля сообщила, что наносит удары по районам Ливана.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз израильских военных, удары наносятся в ответ на ракетную атаку, которая привела к взрыву около деревни Гаджар.

«Выяснилось, что пуск был произведён с ливанской территории, ракета взорвалась рядом с границей на территории Израиля. В качестве ответной меры израильские военные в настоящий момент наносят удар по району в Ливане, откуда был произведён пуск», — говорится в заявлении.

Ранее израильская армия нанесла удары по сектору Газа.