В ООН заявили, что не могут установить обстоятельства казни в опорном пункте ВСУ

Сотрудники ООН ознакомились с видео, на котором показано тело, предположительно, российского военного в опорном пункте ВСУ. По словам пресс-секретаря Управления верховного комиссара всемирной организации по правам человека (УВКПЧ) Марты Уртадо, специалисты не могут установить обстоятельства произошедшего.

Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором запечатлено, что в опорном пункте ВСУ было найдено, как утверждается, тело российского солдата с признаками насилия.

«Мы просмотрели видео. Мы находим эти изображения тревожными, но только на основании видеозаписи мы не в состоянии определить, что произошло и были ли допущены нарушения международного гуманитарного права в данном конкретном случае», — приводит РИА Новости слова Уртадо.

В августе омбудсмен ДНР Дарья Морозова в интервью корреспонденту RT Стиву Суини заявила, что мировое сообщество игнорирует военные преступления Киева против детей Донбасса.