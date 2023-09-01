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В ООН заявили, что не могут установить обстоятельства казни в опорном пункте ВСУ

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Сотрудники ООН ознакомились с видео, на котором показано тело, предположительно, российского военного в опорном пункте ВСУ. По словам пресс-секретаря Управления верховного комиссара всемирной организации по правам человека (УВКПЧ) Марты Уртадо, специалисты не могут установить обстоятельства произошедшего.
В ООН заявили, что не могут установить обстоятельства казни в опорном пункте ВСУ
  • AFP
  • © Ludovic MARIN

Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором запечатлено, что в опорном пункте ВСУ было найдено, как утверждается, тело российского солдата с признаками насилия.

«Мы просмотрели видео. Мы находим эти изображения тревожными, но только на основании видеозаписи мы не в состоянии определить, что произошло и были ли допущены нарушения международного гуманитарного права в данном конкретном случае», — приводит РИА Новости слова Уртадо.

В августе омбудсмен ДНР Дарья Морозова в интервью корреспонденту RT Стиву Суини заявила, что мировое сообщество игнорирует военные преступления Киева против детей Донбасса.

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