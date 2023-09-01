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ООН: Генсек не получил ответ на переданные России предложения по зерновой сделке

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Генсек ООН Антониу Гутерреш ещё не получил ответа от Москвы на переданные ей предложения по зерновой сделке.
ООН: Генсек не получил ответ на переданные России предложения по зерновой сделке
  • AP
  • © Hadi Mizban

Об этом заявил пресс-секретарь Генсека организации Стефан Дюжаррик.

На соответствующий вопрос журналиста, как передаёт ТАСС, он ответил отрицательно.

Дюжаррик при этом отметил, что в ООН продолжают контакты по восстановлению зерновой сделки, но сейчас о каком-либо развитии ситуации по данному вопросу «сообщать пока нечего».

Ранее Гутерреш заявил, что направил главе МИД России Сергею Лаврову письмо с предложениями по восстановлению зерновой сделки.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что новое послание Гутерреша по зерновой сделке не содержало гарантий.

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