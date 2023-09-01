ООН: Генсек не получил ответ на переданные России предложения по зерновой сделке

Генсек ООН Антониу Гутерреш ещё не получил ответа от Москвы на переданные ей предложения по зерновой сделке.

Об этом заявил пресс-секретарь Генсека организации Стефан Дюжаррик.

На соответствующий вопрос журналиста, как передаёт ТАСС, он ответил отрицательно.

Дюжаррик при этом отметил, что в ООН продолжают контакты по восстановлению зерновой сделки, но сейчас о каком-либо развитии ситуации по данному вопросу «сообщать пока нечего».

Ранее Гутерреш заявил, что направил главе МИД России Сергею Лаврову письмо с предложениями по восстановлению зерновой сделки.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что новое послание Гутерреша по зерновой сделке не содержало гарантий.