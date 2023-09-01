ООН: Генсек не получил ответ на переданные России предложения по зерновой сделке
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- © Hadi Mizban
Об этом заявил пресс-секретарь Генсека организации Стефан Дюжаррик.
На соответствующий вопрос журналиста, как передаёт ТАСС, он ответил отрицательно.
Дюжаррик при этом отметил, что в ООН продолжают контакты по восстановлению зерновой сделки, но сейчас о каком-либо развитии ситуации по данному вопросу «сообщать пока нечего».
Ранее Гутерреш заявил, что направил главе МИД России Сергею Лаврову письмо с предложениями по восстановлению зерновой сделки.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что новое послание Гутерреша по зерновой сделке не содержало гарантий.