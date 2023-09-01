Маск: Байден и Макконнелл могли бы сыграть в «Байках из склепа» даже без грима
- AP
- © Ludovic Marin/ Pool Photo
«Макконнелл и Байден могли бы пройти прослушивание на роль хранителя склепа — без грима и спецэффектов!» — сказал Маск в соцсети «X» (бывший Twitter).
Так он прокомментировал видео, на котором 81-летний сенатор Макконнелл внезапно «застыл» во время общения с журналистами и начал смотреть в сторону.
В мае Маск заявил, что хотел бы видеть «нормального человека» на посту президента США.
Бизнесмен в интервью Financial Times признал, что считает Байдена слишком старым для второго президентского срока.