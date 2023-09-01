Маск: Байден и Макконнелл могли бы сыграть в «Байках из склепа» даже без грима

Президент США Джо Байден и лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл могли бы даже без грима попробоваться на роль «хранителя склепа» из сериала «Байки из склепа», ведущим которого является оживший труп. Такое мнение выразил американский предприниматель Илон Маск.

«Макконнелл и Байден могли бы пройти прослушивание на роль хранителя склепа — без грима и спецэффектов!» — сказал Маск в соцсети «X» (бывший Twitter).

Так он прокомментировал видео, на котором 81-летний сенатор Макконнелл внезапно «застыл» во время общения с журналистами и начал смотреть в сторону.

В мае Маск заявил, что хотел бы видеть «нормального человека» на посту президента США.

Бизнесмен в интервью Financial Times признал, что считает Байдена слишком старым для второго президентского срока.