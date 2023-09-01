Узнать больше

Маск: Байден и Макконнелл могли бы сыграть в «Байках из склепа» даже без грима

Короткая ссылка
Президент США Джо Байден и лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл могли бы даже без грима попробоваться на роль «хранителя склепа» из сериала «Байки из склепа», ведущим которого является оживший труп. Такое мнение выразил американский предприниматель Илон Маск.
Маск: Байден и Макконнелл могли бы сыграть в «Байках из склепа» даже без грима
  • AP
  • © Ludovic Marin/ Pool Photo

«Макконнелл и Байден могли бы пройти прослушивание на роль хранителя склепа — без грима и спецэффектов!» — сказал Маск в соцсети «X» (бывший Twitter).

Так он прокомментировал видео, на котором 81-летний сенатор Макконнелл внезапно «застыл» во время общения с журналистами и начал смотреть в сторону.

В мае Маск заявил, что хотел бы видеть «нормального человека» на посту президента США.

Бизнесмен в интервью Financial Times признал, что считает Байдена слишком старым для второго президентского срока.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить