Шойгу на встрече с Фиданом заявил, что зерновая сделка встала не по вине России

Российский министр обороны Сергей Шойгу на встрече в Москве с главой МИД Турции Хаканом Фиданом обсудил зерновую сделку и совместную работу в Сирии. Как подчеркнул российский министр, зерновая сделка была остановлена не по вине России, но её можно продлить, если выполнить все обещания, данные Москве.

«Дела последних месяцев — это зерновая сделка, к которой мы приложили максимум усилий. Она была инициирована уважаемым господином Реджепом Тайипом Эрдоганом. Сегодня не по нашей вине, но она остановлена. И здесь мы можем сказать только одно, что если выполнить всё то, что было обещано России, то сделка будет продлена», — сказал Шойгу, слова которого приводит РИА Новости.

Как отметил министр, оказалось, что «это сделать сложнее, чем выстраивать новые коридоры, новые наземные маршруты».

Глава МИД Сергей Лавров ранее отметил, что пока России не дают гарантий, которые позволили бы возобновить действие зерновой сделки, есть только «обещания стараться активнее» по этому поводу. Всё упирается в то, что решению проблем, которые препятствуют вывозу российских зерна и удобрений, мешает Запад.