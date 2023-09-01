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Власти Кипра сообщили посольству России об аресте россиянина по запросу США

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Посольство России на Кипре знает об аресте россиянина на острове, сейчас дипломаты выясняют обстоятельства ситуации. Сам мужчина пока не обращался за консульской поддержкой.
Власти Кипра сообщили посольству России об аресте россиянина по запросу США
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Об этом дипмиссия сообщила РИА Новости.

Минюст США ранее рассказал, что на Кипре арестован некий Артур Петров, имеющий гражданства России и Германии. Американские власти подозревают его в «незаконных закупках больших объёмов микроэлектроники американского производства для российской компании», якобы имеющей отношение к оборонной отрасли.

«Посольство в курсе информации. Мы сейчас занимаемся выяснением обстоятельств», — сказали в российском посольстве.

Там отметили, что российская сторона была уведомлена о произошедшем властями Кипра.

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