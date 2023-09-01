Власти Кипра сообщили посольству России об аресте россиянина по запросу США
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Об этом дипмиссия сообщила РИА Новости.
Минюст США ранее рассказал, что на Кипре арестован некий Артур Петров, имеющий гражданства России и Германии. Американские власти подозревают его в «незаконных закупках больших объёмов микроэлектроники американского производства для российской компании», якобы имеющей отношение к оборонной отрасли.
«Посольство в курсе информации. Мы сейчас занимаемся выяснением обстоятельств», — сказали в российском посольстве.
Там отметили, что российская сторона была уведомлена о произошедшем властями Кипра.