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Экономист Сакс: расширение БРИКС усилит членов объединения и укрепит ОПЕК+

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Американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что расширение БРИКС послужит усилению членов объединения, а также укрепит ОПЕК+ в части энергетической повестки.

Об этом информирует РИА Новости.

«Расширение БРИКС усилит членов объединения и даст им больший вес в переговорах на международных форумах», — сказал экономист.

Кроме того, по его словам, страны БРИКС будут играть лидирующую роль в энергетическом переходе к безуглеродной энергетике.

Ранее в UnHerd заявили, что БРИКС во главе с Россией может установить новый мировой порядок.

В Bloomberg отметили, что расширение БРИКС свидетельствует о провале лидерства США.

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