Экономист Сакс: расширение БРИКС усилит членов объединения и укрепит ОПЕК+
Об этом информирует РИА Новости.
«Расширение БРИКС усилит членов объединения и даст им больший вес в переговорах на международных форумах», — сказал экономист.
Кроме того, по его словам, страны БРИКС будут играть лидирующую роль в энергетическом переходе к безуглеродной энергетике.
Ранее в UnHerd заявили, что БРИКС во главе с Россией может установить новый мировой порядок.
В Bloomberg отметили, что расширение БРИКС свидетельствует о провале лидерства США.