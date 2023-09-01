Макгрегор: чтобы остановить конфликт, США должны начать слушать русских

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил в интервью журналисту Стивену Гарднеру, что для окончания бессмысленного конфликта на Украине США должны продемонстрировать свою готовность договариваться и начать слушать русских.

«Всё это произошло только потому, что мы отказывались слушать кого-либо в Москве на протяжении десятилетий», — сказал Макгрегор.

При этом он отметил, что Вашингтон должен немедленно прекратить помощь Киеву и вывести оттуда весь военный персонал. Таким образом, по словам экс-советника, США продемонстрируют свою решимость договариваться.

«Это не просто сигналы, а уже серьёзные действия, которые подтвердят, что мы хотим положить конец этому конфликту», — цитирует Макгрегора РИА Новости.

Ранее Макгрегор назвал украинский конфликт провальной попыткой США уничтожить Россию.

Также, по его словам, США могут ввести свои войска на Украину после провала ВСУ.