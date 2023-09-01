Пушков: Макрон растерян из-за успешной политики России в Африке
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«Франция... перестаёт контролировать дотоле послушные и богатые природными ресурсами регионы», — отметил сенатор.
При этом, по его словам, страны Африки воспринимают Россию как наследницу СССР, много помогавшую Африке.
«Растерянность и раздражение Макрона вызваны именно этими новыми факторами», — добавил Пушков.
Ранее Макрон осудил попытки Запада установить отношения с мятежниками в Нигере.
Также французский лидер заявил о готовности Франции поддержать военные действия ЭКОВАС в Нигере.