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Пушков: Макрон растерян из-за успешной политики России в Африке

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Сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что президент Франции Эммануэль Макрон не может ничего противопоставить стремлению африканских стран тянуться к России, олицетворяющей альтернативу колониальному Западу.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Франция... перестаёт контролировать дотоле послушные и богатые природными ресурсами регионы», — отметил сенатор.

При этом, по его словам, страны Африки воспринимают Россию как наследницу СССР, много помогавшую Африке.

«Растерянность и раздражение Макрона вызваны именно этими новыми факторами», — добавил Пушков.

Ранее Макрон осудил попытки Запада установить отношения с мятежниками в Нигере.

Также французский лидер заявил о готовности Франции поддержать военные действия ЭКОВАС в Нигере.

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