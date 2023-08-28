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Макрон заявил о готовности Франции поддержать военные действия ЭКОВАС в Нигере

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Французский президент Эммануэль Макрон заявил о готовности Франции поддержать военные действия ЭКОВАС в Нигере.
Макрон заявил о готовности Франции поддержать военные действия ЭКОВАС в Нигере
  • globallookpress.com
  • © Panoramic/Keystone Press Agency

Соответствующее заявление он сделал во время выступления на ежегодной конференции послов страны.

«Мы поддерживаем дипломатическую, а если будет решено, то и военную активность ЭКОВАС», — цитирует его ТАСС.

Ранее начальник генерального штаба Вооружённых сил Нигера Мусса Салау Барму приказал привести ВС страны в состояние максимальной готовности.

18 августа в ЭКОВАС заявили, что дата начала военного вмешательства в Нигере определена.

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