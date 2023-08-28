Макрон заявил о готовности Франции поддержать военные действия ЭКОВАС в Нигере
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Соответствующее заявление он сделал во время выступления на ежегодной конференции послов страны.
«Мы поддерживаем дипломатическую, а если будет решено, то и военную активность ЭКОВАС», — цитирует его ТАСС.
Ранее начальник генерального штаба Вооружённых сил Нигера Мусса Салау Барму приказал привести ВС страны в состояние максимальной готовности.
18 августа в ЭКОВАС заявили, что дата начала военного вмешательства в Нигере определена.