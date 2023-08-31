Пентагон создаст портал, посвящённый аномальным явлениям

Американское Министерство обороны создаст портал, посвящённый аномальным явлениям и объяснению их природы, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

«Министерство запускает сайт под эгидой управления [Пентагона] по изучению аномальных явлений, чтобы представлять общественности информацию об усилиях управления по пониманию и разбору необъяснимых аномальных явлений», — цитирует его ТАСС.

На сайте будут выкладываться фотографии и видео с необъяснимыми аномальными явлениями по мере их рассекречивания.

Бывший сотрудник американского разведсообщества Дэвид Граш ранее на слушаниях в конгрессе США заявил, что Соединённые Штаты на протяжении десятилетий скрывают программу по обнаружению и изучению НЛО.