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В Иране заявили о предотвращении крупной диверсии против ракетной промышленности

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В Иране заявили о предотвращении крупной диверсии против оборонной промышленности страны. Как сообщает IRNA со ссылкой на источник в иранской разведке, силовики смогли пресечь диверсионную атаку, организованную по «сложному плану».

Как утверждает источник, за последние месяцы «была создана полностью профессиональная сеть», которая планировала внедрить неисправные элементы в цепочку поставок производственной линии перспективных ракет в промышленности Министерства обороны Ирана.

Собеседник отметил, что за попыткой диверсии стоит «израильская разведка МОССАД».

Попытка диверсии «с самого начала находилась под оперативным наблюдением и была полностью нейтрализована», говорится в сообщении.

29 января сообщалось, что сильный взрыв произошёл в иранском городе Исфахан.

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщило, что удар по военному заводу Министерства обороны Ирана в Исфахане с помощью беспилотников нанёс Израиль.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью CNN не стал отвечать на вопрос, причастен ли Тель-Авив к удару по Ирану.

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