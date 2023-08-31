Экс-разведчик США Риттер: миллионы украинцев сбегут в Польшу после поражения ВСУ

Бывший разведчик ВС Соединённых Штатов Скотт Риттер заявил в интервью журналисту Гарланду Никсону, что после поражения украинской армии миллионы граждан Украины сбегут в Польшу.

Он отметил, что после провала контрнаступления ВСУ фронт начнёт перемещаться и ВС Украины откатятся к Днепру, так как это последняя линия обороны, на которой они смогут продолжать защищаться.

«После этого примерно шесть миллионов украинцев окажутся беженцами, которые направятся на Запад», — считает Риттер.

Он отметил, что из-за украинских мигрантов начнётся серьёзный кризис в Европе, в том числе в Польше.

Ранее обозреватель еженедельника Myśl Polska Конрад Ренкас выразил мнение, что на месте Польши возникнет новое государство под названием Укрополия.