МИД: Россия и КНР едины в том, что пограничный вопрос между ними решён
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Таким образом официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на вопрос СМИ о территориальной принадлежности острова Большой Уссурийский.
Её ответ опубликован на сайте ведомства.
«Российская и китайская стороны придерживаются единой позиции в отношении того, что пограничный вопрос между нашими странами окончательно разрешён», — отметила дипломат.
По словам Захаровой, урегулирование данного вопроса ознаменовала ратификация в 2005 году Дополнительного соглашения о российско-китайской государственной границе на её восточной части.
Согласно ей, остров Большой Уссурийский поделён между сторонами.
В августе 2022 года глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков рассказал о предложении для китайской стороны о создании зоны свободной торговли на острове Большой Уссурийский.