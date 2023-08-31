МИД: Россия и КНР едины в том, что пограничный вопрос между ними решён

Россия и Китай придерживаются единой позиции, что пограничный вопрос между двумя государствами разрешён в полной мере.

Таким образом официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на вопрос СМИ о территориальной принадлежности острова Большой Уссурийский.

Её ответ опубликован на сайте ведомства.

«Российская и китайская стороны придерживаются единой позиции в отношении того, что пограничный вопрос между нашими странами окончательно разрешён», — отметила дипломат.

По словам Захаровой, урегулирование данного вопроса ознаменовала ратификация в 2005 году Дополнительного соглашения о российско-китайской государственной границе на её восточной части.

Согласно ей, остров Большой Уссурийский поделён между сторонами.

В августе 2022 года глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков рассказал о предложении для китайской стороны о создании зоны свободной торговли на острове Большой Уссурийский.