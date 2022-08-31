В России предложат Китаю создать зону свободной торговли на острове Большой Уссурийский

Глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков рассказал о предложении для китайской стороны о создании зоны свободной торговли на острове Большой Уссурийский.

«Пожалуй, одним из интересных амбициозных проектов является идея создания на острове Большой Уссурийский нового пограничного кластера, который мог бы стать зоной свободной торговли между Россией и Китаем, зоной обмена товарами», — сказал он РИА Новости.

По словам министра, Большой Уссурийский отлично подходит для создания подобия китайско-казахстанского центра приграничного сотрудничества «Хоргос».

«Мы будем делать такие предложения китайской стороне», — добавил он.

Ранее посол России Людмила Воробьёва анонсировала переговоры о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Индонезией. Она отметила, что процесс может быть запущен до конца года.