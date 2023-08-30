Небензя: Россия запросила прервать заседание СБ ООН по санкциям против Мали

Российская сторона запросила о прерывании заседания СБ ООН по продлению санкций против Мали для дополнительных консультаций.

Об этом сообщил на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель России при организации Василий Небензя.

Как передаёт ТАСС, на заседание было вынесено два проекта резолюций по продлению санкций против Мали.

В проекте России содержалось предложение продлить их на год, но оговаривалось, что это будет последнее продление, в то время как в западном — предложение продлить санкции на год без упоминания о последнем продлении.

Небензя предложил провести дополнительные консультации по данному вопросу.

Данное предложение поддержали КНР и Мозамбик.

28 июля член совета директоров Западноафриканской ассоциации производителей удобрений (WAFA Fertilizer) Малик Ньанг заявил, что западные санкции, которые были введены против России после обострения украинского конфликта, в реальности оказались направлены и против африканских стран.