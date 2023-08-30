Небензя: Россия запросила прервать заседание СБ ООН по санкциям против Мали
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Об этом сообщил на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель России при организации Василий Небензя.
Как передаёт ТАСС, на заседание было вынесено два проекта резолюций по продлению санкций против Мали.
В проекте России содержалось предложение продлить их на год, но оговаривалось, что это будет последнее продление, в то время как в западном — предложение продлить санкции на год без упоминания о последнем продлении.
Небензя предложил провести дополнительные консультации по данному вопросу.
Данное предложение поддержали КНР и Мозамбик.
28 июля член совета директоров Западноафриканской ассоциации производителей удобрений (WAFA Fertilizer) Малик Ньанг заявил, что западные санкции, которые были введены против России после обострения украинского конфликта, в реальности оказались направлены и против африканских стран.