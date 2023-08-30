Мятежники в Габоне назначили Бриса Олигуи Нгему президентом на переходный период

Мятежники в Габоне единогласно назначили генерала Бриса Олигуи Нгему президентом на переходный период.

Сообщение представителя мятежников передаёт РИА Новости.

Отмечается, что после встречи, в которой приняли участие все командующие и начальник Генштаба, генерал Брис Олигуи Нгема единогласно назначен президентом на переходный период.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил попытку переворота в Габоне.

Ранее сообщалось, что границы Габона будут закрыты до дальнейшего уведомления в связи с военным переворотом.