Мятежники в Габоне назначили Бриса Олигуи Нгему президентом на переходный период
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Сообщение представителя мятежников передаёт РИА Новости.
Отмечается, что после встречи, в которой приняли участие все командующие и начальник Генштаба, генерал Брис Олигуи Нгема единогласно назначен президентом на переходный период.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил попытку переворота в Габоне.
Ранее сообщалось, что границы Габона будут закрыты до дальнейшего уведомления в связи с военным переворотом.