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Мятежники в Габоне назначили Бриса Олигуи Нгему президентом на переходный период

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Мятежники в Габоне единогласно назначили генерала Бриса Олигуи Нгему президентом на переходный период.
Мятежники в Габоне назначили Бриса Олигуи Нгему президентом на переходный период
  • Gettyimages.ru

Сообщение представителя мятежников передаёт РИА Новости.

Отмечается, что после встречи, в которой приняли участие все командующие и начальник Генштаба, генерал Брис Олигуи Нгема единогласно назначен президентом на переходный период.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил попытку переворота в Габоне.

Ранее сообщалось, что границы Габона будут закрыты до дальнейшего уведомления в связи с военным переворотом.

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