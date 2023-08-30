Генсек ООН Гутерреш призвал к диалогу после попытки переворота в Габоне
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Об этом сообщил пресс-секретарь Генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.
«Он (Гутерреш. — RT) решительно осуждает продолжающуюся попытку государственного переворота как средство разрешения кризиса после выборов», — цитирует его РИА Новости.
Гутерреш также призвал все вовлечённые стороны вступить в предметный диалог и обеспечить соблюдение прав человека.
Ранее Африканский союз осудил действия захвативших власть в Габоне военных.
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что американская сторона готова «поддержать демократию» в Габоне.