Генсек ООН Гутерреш призвал к диалогу после попытки переворота в Габоне

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил попытку переворота в Габоне.

Об этом сообщил пресс-секретарь Генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.

«Он (Гутерреш. — RT) решительно осуждает продолжающуюся попытку государственного переворота как средство разрешения кризиса после выборов», — цитирует его РИА Новости.

Гутерреш также призвал все вовлечённые стороны вступить в предметный диалог и обеспечить соблюдение прав человека.

Ранее Африканский союз осудил действия захвативших власть в Габоне военных.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что американская сторона готова «поддержать демократию» в Габоне.