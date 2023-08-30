Боррель: министры обороны и главы МИД ЕС обсудят поддержку Киева 30—31 августа

Главы министерств обороны и МИД стран Евросоюза будут обсуждать в Испании продолжение финансовой поддержки Украины 30—31 августа.

Такое заявление сделал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перед началом министерских встреч в испанском Толедо.

«Мы будем обсуждать, как обеспечить стабильность и устойчивость финансовой поддержки Украины», — передаёт РИА Новости его слова.

По словам Борреля, поддержка Украины должна продолжаться после конфликта «что бы ни произошло».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон выделит Киеву $250 млн военной помощи. В него войдут ракеты для средств ПВО и систем HIMARS.