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В результате ДТП с участием автобуса в Румынии пострадали 15 человек

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В румынском городе Нэводарь 15 человек пострадали в результате ДТП с автобусом.
В результате ДТП с участием автобуса в Румынии пострадали 15 человек
  • Gettyimages.ru

Об этом заявил глава департамента по чрезвычайным ситуациям МВД Румынии Раед Арафат.

Отмечается, что автобус на полной скорости врезался в ограничитель высоты.

«В автобусе находились 45 человек, в основном все граждане Украины. Водитель потерял бдительность, травмы получили 15 человек, в том числе двое детей», — цитирует его РИА Новости.

Восемь человек госпитализировали.

Ранее автобус с 73 гражданами Молдавии попал в аварию в Румынии, пострадали 19 человек.

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