В результате ДТП с участием автобуса в Румынии пострадали 15 человек
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Об этом заявил глава департамента по чрезвычайным ситуациям МВД Румынии Раед Арафат.
Отмечается, что автобус на полной скорости врезался в ограничитель высоты.
«В автобусе находились 45 человек, в основном все граждане Украины. Водитель потерял бдительность, травмы получили 15 человек, в том числе двое детей», — цитирует его РИА Новости.
Восемь человек госпитализировали.
Ранее автобус с 73 гражданами Молдавии попал в аварию в Румынии, пострадали 19 человек.