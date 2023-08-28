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Глава МИД Сербии посетит Россию и встретится с Лавровым до конца 2023 года

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Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич до конца текущего года собирается приехать в Россию и встретиться со своим коллегой Сергеем Лавровым.
Глава МИД Сербии посетит Россию и встретится с Лавровым до конца 2023 года
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Об этом он проинформировал в эфире сербского телеканала TV Happy.

«Мы не будем говорить ни о чём другом, кроме наших двусторонних отношений, и о том, что касается межправкомиссии, конечно, встречусь со своим коллегой Сергеем Лавровым», — поделился Дачич.

Он отметил, что если глава МИД Венгрии Петер Сийярто мог поехать в Россию, то сербская сторона также посетит страну с визитом, пишет РИА Новости.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна окажется под сильнейшим за всё время давлением со стороны Запада по вопросу введения антироссийских санкций из-за осознания, что Россию нельзя победить на поле боя.

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