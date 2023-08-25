Посольство сообщило о контакте с адвокатом россиянина, задержанного в Финляндии
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителей посольства.
В сообщении сказано, что консульский отдел посольства находится в контакте с адвокатом и родственниками задержанного и принимает необходимые меры для оказания консульской помощи.
Ранее посольство России заявило, что было проинформировано о задержании в Финляндии россиянина по обращению украинской стороны.
Финской стороне также был направлен запрос на проведение встречи с российским гражданином.
Ответа пока не последовало.