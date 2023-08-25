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Посольство сообщило о контакте с адвокатом россиянина, задержанного в Финляндии

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Посольство России находится в контакте с адвокатом и родственниками россиянина, задержанного в Финляндии по запросу Украины.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителей посольства.

В сообщении сказано, что консульский отдел посольства находится в контакте с адвокатом и родственниками задержанного и принимает необходимые меры для оказания консульской помощи.

Ранее посольство России заявило, что было проинформировано о задержании в Финляндии россиянина по обращению украинской стороны.

Финской стороне также был направлен запрос на проведение встречи с российским гражданином.

Ответа пока не последовало.

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