Посольство сообщило о контакте с адвокатом россиянина, задержанного в Финляндии

Посольство России находится в контакте с адвокатом и родственниками россиянина, задержанного в Финляндии по запросу Украины.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителей посольства.

В сообщении сказано, что консульский отдел посольства находится в контакте с адвокатом и родственниками задержанного и принимает необходимые меры для оказания консульской помощи.

Ранее посольство России заявило, что было проинформировано о задержании в Финляндии россиянина по обращению украинской стороны.

Финской стороне также был направлен запрос на проведение встречи с российским гражданином.

Ответа пока не последовало.