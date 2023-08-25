Австралия, США и Филиппины отработали захват острова в Южно-Китайском море
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Об этом сообщает Associated Press.
Президент Филиппин Фердинанд Маркос — младший и прибывший с визитом министр обороны Австралии Ричард Марлес наблюдали за учениями, в которых приняли участие 1200 австралийцев, 560 филиппинцев и 120 морских пехотинцев США.
Министры обороны Австралии и Филиппин также отметили, что будут реализовывать планы совместного патрулирования в Южно-Китайском море.