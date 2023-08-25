Hürriyet: в Стамбуле произошло вооружённое нападение на сотрудников полиции

В Стамбуле произошло вооружённое нападение на сотрудников правоохранительных органов, один полицейский погиб.

Об этом сообщает газета Hürriyet.

«В Кагытгане (центральный район Стамбула. — RT) из длинноствольного оружия были обстреляны полицейские группы, проводившие операцию по адресу, где находились наркоторговцы», — говорится в публикации.

По данным газеты, в результате нападения один полицейский погиб, ещё один сотрудник полиции получил тяжёлое ранение.

Одного из нападавших удалось ликвидировать.

Ранее стало известно, что в результате стрельбы на автовокзале в Хабаровске пострадал сотрудник правоохранительных органов.