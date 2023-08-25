Hürriyet: в Стамбуле произошло вооружённое нападение на сотрудников полиции
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Об этом сообщает газета Hürriyet.
«В Кагытгане (центральный район Стамбула. — RT) из длинноствольного оружия были обстреляны полицейские группы, проводившие операцию по адресу, где находились наркоторговцы», — говорится в публикации.
По данным газеты, в результате нападения один полицейский погиб, ещё один сотрудник полиции получил тяжёлое ранение.
Одного из нападавших удалось ликвидировать.
Ранее стало известно, что в результате стрельбы на автовокзале в Хабаровске пострадал сотрудник правоохранительных органов.