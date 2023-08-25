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В результате стрельбы на автовокзале в Хабаровске пострадал сотрудник полиции

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В результате стрельбы на автовокзале в Хабаровске пострадал сотрудник правоохранительных органов, сообщили в СУ СК по Хабаровскому краю и Еврейской АО.
В результате стрельбы на автовокзале в Хабаровске пострадал сотрудник полиции
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте ведомства.

По версии следствия, в ходе стрельбы на автовокзале мужчина попытался скрыться от сотрудников полиции и допустил наезд на одного из них.

В целях пресечения действий злоумышленника полицейские применили оружие.

В настоящий момент сотрудник полиции и мужчина госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

24 августа стало известно, что на автовокзале в Хабаровске произошла стрельба.

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