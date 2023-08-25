Президент Боливии сообщил о своём возможном визите в Россию в 2024 году

Президент Боливии Луис Арсе Катакора сообщил, что рассматривает возможность посетить Россию с официальным визитом в следующем году.

Как рассказал боливийский лидер, у него состоялось несколько телефонных разговоров с президентом России Владимиром Путиным.

«Он меня пригласил посетить Россию. Нам бы хотелось это сделать», — рассказал он в интервью РИА Новости.

Политик допустил, что визит может состояться в 2024 году.

Ранее глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров и Арсе Катакора обсудили вопросы реализации заявки страны на присоединение к БРИКС.