Президент Боливии сообщил о своём возможном визите в Россию в 2024 году
- Gettyimages.ru
Как рассказал боливийский лидер, у него состоялось несколько телефонных разговоров с президентом России Владимиром Путиным.
«Он меня пригласил посетить Россию. Нам бы хотелось это сделать», — рассказал он в интервью РИА Новости.
Политик допустил, что визит может состояться в 2024 году.
Ранее глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров и Арсе Катакора обсудили вопросы реализации заявки страны на присоединение к БРИКС.