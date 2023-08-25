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Пушков: Германия стала «обслугой» уходящего миропорядка

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Сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что вектор Германии, направленный в прошлое, делает её «обслугой» уходящего либерального миропорядка.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«В 21 веке Германия превратилась в страну, обслуживающую рушащийся глобальный либеральный миропорядок», — говорится в сообщении.

По словам Пушкова, из Германии постепенно сделали «витрину глобального либерализма», а на место национальных интересов были поставлены идеологические установки.

Сенатор отметил, что результатом такой политики стал «большой разрыв» Германии с Россией. 

Ранее Пушков заявил, что слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о необходимости переговоров по Украине ничего не значат.

Также он отметил, что президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не побоялись выступить против США.

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