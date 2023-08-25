Пушков: Германия стала «обслугой» уходящего миропорядка
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«В 21 веке Германия превратилась в страну, обслуживающую рушащийся глобальный либеральный миропорядок», — говорится в сообщении.
По словам Пушкова, из Германии постепенно сделали «витрину глобального либерализма», а на место национальных интересов были поставлены идеологические установки.
Сенатор отметил, что результатом такой политики стал «большой разрыв» Германии с Россией.
Ранее Пушков заявил, что слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о необходимости переговоров по Украине ничего не значат.
Также он отметил, что президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не побоялись выступить против США.