Пушков заявил, что слова Шольца о необходимости переговоров по Украине ничего не значат
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- © Geert Vanden Wijngaert
«Запад не намерен идти на переговоры. Разговоры о них носят ритуальный характер — не более того», — написал он в своём Telegram-канале.
По мнению Пушкова, пока не сложится «качественно новая ситуация», Запад будет выступать против переговоров.
«Слова Шольца в пользу «дипломатических усилий» ничего не значат», — добавил сенатор.
Ранее канцлер ФРГ заявил, что переговоры в Саудовской Аравии были важными, но при этом они были «только началом». Он отметил необходимость дипломатических усилий для прекращения украинского конфликта.