Пушков заявил, что слова Шольца о необходимости переговоров по Украине ничего не значат

Слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о необходимости проводить переговоры по украинскому урегулированию ничего не значат, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

«Запад не намерен идти на переговоры. Разговоры о них носят ритуальный характер — не более того», — написал он в своём Telegram-канале.

По мнению Пушкова, пока не сложится «качественно новая ситуация», Запад будет выступать против переговоров.

«Слова Шольца в пользу «дипломатических усилий» ничего не значат», — добавил сенатор.

Ранее канцлер ФРГ заявил, что переговоры в Саудовской Аравии были важными, но при этом они были «только началом». Он отметил необходимость дипломатических усилий для прекращения украинского конфликта.