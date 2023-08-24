МИД Индии: Моди провёл беседу с Си Цзиньпином на полях саммита БРИКС

Премьер Индии Нарендра Моди провёл беседу с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита БРИКС в ЮАР.

Об этом сообщил первый заместитель министра иностранных дел Индии Винай Мохан Кватра.

«Была беседа с председателем Си Цзиньпином... В этой беседе премьер-министр донёс обеспокоенность Индии нерешёнными вопросами вдоль линии фактического контроля в западной части индийско-китайского пограничного сектора», — приводит ТАСС его слова в ходе брифинга.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала блестящими результаты саммита БРИКС в ЮАР.