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МИД Индии: Моди провёл беседу с Си Цзиньпином на полях саммита БРИКС

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Премьер Индии Нарендра Моди провёл беседу с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита БРИКС в ЮАР.
МИД Индии: Моди провёл беседу с Си Цзиньпином на полях саммита БРИКС
  • AP

Об этом сообщил первый заместитель министра иностранных дел Индии Винай Мохан Кватра.

«Была беседа с председателем Си Цзиньпином... В этой беседе премьер-министр донёс обеспокоенность Индии нерешёнными вопросами вдоль линии фактического контроля в западной части индийско-китайского пограничного сектора», — приводит ТАСС его слова в ходе брифинга.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала блестящими результаты саммита БРИКС в ЮАР.

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