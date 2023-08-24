Глава МИД Ирана: членство страны в БРИКС укрепит многосторонность
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Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Исламской Республики Хосейн Амир Абдоллахиян.
«Большой успех — принятие Исламской Республики Иран в БРИКС. Помимо укрепления многосторонности, это может обеспечить основу для достижения целей и развития других макростратегий правительства», — написал он в Twitter.
Ранее президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил, что Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию пригласят присоединиться к объединению.
Полноценное членство новых участников БРИКС начнётся 1 января 2024 года.