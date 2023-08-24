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Глава МИД Ирана: членство страны в БРИКС укрепит многосторонность

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Принятие Ирана в БРИКС будет способствовать укреплению многосторонности.
Глава МИД Ирана: членство страны в БРИКС укрепит многосторонность
  • Gettyimages.ru

Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Исламской Республики Хосейн Амир Абдоллахиян.

«Большой успех — принятие Исламской Республики Иран в БРИКС. Помимо укрепления многосторонности, это может обеспечить основу для достижения целей и развития других макростратегий правительства», — написал он в Twitter.

Ранее президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил, что Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию пригласят присоединиться к объединению

Полноценное членство новых участников БРИКС начнётся 1 января 2024 года.

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