В ООН обеспокоены атаками БПЛА по городам России
- РИА Новости
Она подчеркнула, что подобные действия в отношении мирного населения и гражданской инфраструктуры запрещены международным правом.
23 августа Минобороны России заявило, что системы ПВО пресекли попытку ВСУ атаковать Москву тремя дронами самолётного типа. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что БПЛА попал в строящееся здание в комплексе «Москва-Сити».
Также из-за атаки беспилотника в Химках повреждения получили несколько домов, продуктовый магазин и ангар со стройматериалами.