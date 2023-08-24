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В ООН обеспокоены атаками БПЛА по городам России

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ООН беспокоят обстрелы приграничной территории России и удары беспилотников по городам страны. Такое заявление сделала заместитель Генсека всемирной организации Розмари Дикарло в ходе заседания Совбеза.
В ООН обеспокоены атаками БПЛА по городам России
  • РИА Новости

Она подчеркнула, что подобные действия в отношении мирного населения и гражданской инфраструктуры запрещены международным правом.

23 августа Минобороны России заявило, что системы ПВО пресекли попытку ВСУ атаковать Москву тремя дронами самолётного типа. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что БПЛА попал в строящееся здание в комплексе «Москва-Сити».

Также из-за атаки беспилотника в Химках повреждения получили несколько домов, продуктовый магазин и ангар со стройматериалами.

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