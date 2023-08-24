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Гутерреш заявил, что проблема отсутствия Африки в СБ ООН должна быть устранена

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Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что проблема отсутствия африканских стран в Совбезе всемирной организации должна быть устранена.
Гутерреш заявил, что проблема отсутствия Африки в СБ ООН должна быть устранена
  • Gettyimages.ru

«Самая очевидная несправедливость состоит в том, что среди постоянных членов Совета Безопасности до сих пор нет ни одной африканской страны», — приводит РИА Новости его слова в ходе общения с журналистами в ЮАР.

Гутерреш подчеркнул, что пятёрка постоянных членов Совбеза ООН признала наличие этой проблемы, она должна быть решена.

«Это может стать несколько сложным», — подытожил Генсек ООН.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия выступает за расширение представительства Африки в Совбезе ООН и других структурах всемирной организации.

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