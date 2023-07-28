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Путин: Россия выступает за расширение представительства Африки в ООН

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Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия выступает за расширение представительства Африки в Совбезе ООН и других структурах всемирной организации.

Об этом он сказал в ходе пленарного заседания второго саммита Россия — Африка.

«Мы, конечно, разделяем стремление государств Африки принимать более масштабное участие в деятельности Организации Объединённых Наций, видим, какую активную позицию в этом отношении занимает Афросоюз», — сказал президент.

Глава государства отметил готовность России «в практическом плане рассматривать предложения по расширению представительства африканских структур, африканцев в целом в структурах ООН», в том числе в контексте разрабатываемой реформы Совбеза всемирной организации.

Также он отметил, что российские власти готовы оказать поддержку по открытию посольств и консульств африканских стран в России.

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