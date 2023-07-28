Путин: Россия выступает за расширение представительства Африки в ООН
Об этом он сказал в ходе пленарного заседания второго саммита Россия — Африка.
«Мы, конечно, разделяем стремление государств Африки принимать более масштабное участие в деятельности Организации Объединённых Наций, видим, какую активную позицию в этом отношении занимает Афросоюз», — сказал президент.
Глава государства отметил готовность России «в практическом плане рассматривать предложения по расширению представительства африканских структур, африканцев в целом в структурах ООН», в том числе в контексте разрабатываемой реформы Совбеза всемирной организации.
Также он отметил, что российские власти готовы оказать поддержку по открытию посольств и консульств африканских стран в России.