Женщина родила ребёнка на борту следовавшего из Парижа на Мартинику самолёта

Пассажирка самолёта авиакомпании Air Caribbean, следовавшего из Парижа на Мартинику, родила ребёнка на борту. Принять роды женщине помогли бортпроводники и три пассажира — интерны и медсестра.

Об этом сообщает France Info.

Уточняется, что другие пассажиры узнали о событии только после приземления в аэропорту.

«Затем все пассажиры зааплодировали», — говорится в сообщении.

Утверждается, что мать и ребёнок чувствуют себя хорошо.

Ранее стало известно, что врачи Наро-Фоминского перинатального центра в Московской области помогли женщине, узнавшей о своём положении лишь на 29-й неделе беременности, родить ребёнка. Кроме того, процесс осложнился большим весом пациентки — 157 кг.