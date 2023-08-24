Женщина родила ребёнка на борту следовавшего из Парижа на Мартинику самолёта
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Об этом сообщает France Info.
Уточняется, что другие пассажиры узнали о событии только после приземления в аэропорту.
«Затем все пассажиры зааплодировали», — говорится в сообщении.
Утверждается, что мать и ребёнок чувствуют себя хорошо.
Ранее стало известно, что врачи Наро-Фоминского перинатального центра в Московской области помогли женщине, узнавшей о своём положении лишь на 29-й неделе беременности, родить ребёнка. Кроме того, процесс осложнился большим весом пациентки — 157 кг.