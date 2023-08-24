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Женщина родила ребёнка на борту следовавшего из Парижа на Мартинику самолёта

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Пассажирка самолёта авиакомпании Air Caribbean, следовавшего из Парижа на Мартинику, родила ребёнка на борту. Принять роды женщине помогли бортпроводники и три пассажира — интерны и медсестра.
Женщина родила ребёнка на борту следовавшего из Парижа на Мартинику самолёта
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает France Info.

Уточняется, что другие пассажиры узнали о событии только после приземления в аэропорту.

«Затем все пассажиры зааплодировали», — говорится в сообщении.

Утверждается, что мать и ребёнок чувствуют себя хорошо.

Ранее стало известно, что врачи Наро-Фоминского перинатального центра в Московской области помогли женщине, узнавшей о своём положении лишь на 29-й неделе беременности, родить ребёнка. Кроме того, процесс осложнился большим весом пациентки — 157 кг.

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