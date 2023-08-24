Глава Ассоциации женщин-руководителей назвала БРИКС платформой для партнёрства
Об этом она заявила в беседе с RT на полях саммита БРИКС.
«БРИКС обещает стать платформой для партнёрства», — заявила Могами.
Она отметила, что расширение БРИКС предоставит африканским странам возможности для торговли и позволит избавиться от доминирования доллара.
Ранее президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил, что Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию пригласят присоединиться к объединению.
Полноценное членство новых участников БРИКС начнётся 1 января 2024 года.