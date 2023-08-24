Лавров: все страны БРИКС выступают за сохранение названия объединения
- РИА Новости
Об этом заявил в ходе пресс-конференции глава российского МИД Сергей Лавров.
«Все — за то, чтобы название осталось. Это уже стало брендом. И никто из вновь поступивших в ряды БРИКС не предлагал иного», — отметил он.
По его словам, это подчеркнёт преемственность работы.
Ранее президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил, что Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию пригласят присоединиться к объединению. Полноценное членство новых участников БРИКС начнётся 1 января 2024 года.