Лавров: все страны БРИКС выступают за сохранение названия объединения

Все страны БРИКС выступают за то, чтобы название объединения не менялось после вступления новых стран.

Об этом заявил в ходе пресс-конференции глава российского МИД Сергей Лавров.

«Все — за то, чтобы название осталось. Это уже стало брендом. И никто из вновь поступивших в ряды БРИКС не предлагал иного», — отметил он.

По его словам, это подчеркнёт преемственность работы.

Ранее президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил, что Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию пригласят присоединиться к объединению. Полноценное членство новых участников БРИКС начнётся 1 января 2024 года.