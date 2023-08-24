Лавров: о единой валюте БРИКС речь сейчас не идёт
- РИА Новости
«Про единую валюту никто сейчас не говорит», — заявил Лавров.
Он отметил, что основное внимание сосредоточено на поиске путей обеспечения взаимной торговли и экономических проектов.
Ранее президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил, что Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию пригласят присоединиться к объединению. Полноценное членство новых участников БРИКС начнётся с 1 января 2024 года.
При этом российский лидер Владимир Путин заявил, что вопрос создания единой валюты БРИКС является сложным.