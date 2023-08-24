Лавров: о единой валюте БРИКС речь сейчас не идёт

Про единую валюту БРИКС речь сейчас не идёт, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Про единую валюту никто сейчас не говорит», — заявил Лавров.

Он отметил, что основное внимание сосредоточено на поиске путей обеспечения взаимной торговли и экономических проектов.

Ранее президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил, что Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию пригласят присоединиться к объединению. Полноценное членство новых участников БРИКС начнётся с 1 января 2024 года.

При этом российский лидер Владимир Путин заявил, что вопрос создания единой валюты БРИКС является сложным.