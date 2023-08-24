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Токаев призвал объединить усилия БРИКС и ШОС для обеспечения мира и стабильности

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил объединить усилия БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества для обеспечения мира и стабильности.
Токаев призвал объединить усилия БРИКС и ШОС для обеспечения мира и стабильности
  • Gettyimages.ru

«Учитывая интересы и приоритеты, которые разделяются БРИКС и ШОС, я предлагаю объединить наши усилия в ключевых сферах. Мы должны искать приемлемую формулу мира, стабильности и безопасности, основанную на Уставе ООН», — цитирует его РИА Новости.

Ранее президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил, что Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию пригласят присоединиться к объединению. Полноценное членство новых участников БРИКС начнётся с 1 января 2024 года.

Также Путин заявил, что вопрос создания единой валюты БРИКС является сложным.

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