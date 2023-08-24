Politico: США пытаются снять с себя ответственность за провал наступления ВСУ
Как заявляет издание, президент США Джо Байден после прихода к власти минимизировал утечки в СМИ.
При этом, говорится в статье, в последнее время представители американских властей всё чаще сообщают журналистам о «мрачных перспективах» украинского контрнаступления.
Газета пишет, что это похоже на несанкционированную кампанию утечек.
«Некоторые люди где-то в недрах правительства хотят сбросить на Киев проблемы Украины на поле боя и отвести вину от Вашингтона», — заключил автор.
Ранее Politico писала, что ожидания от контрнаступления Украины оказались слишком завышенными.