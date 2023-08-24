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Politico: США пытаются снять с себя ответственность за провал наступления ВСУ

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Власти Соединённых Штатов при помощи СМИ пытаются снять с себя ответственность за провал контрнаступления Вооружённых сил Украины, пишет газета Politico.

Как заявляет издание, президент США Джо Байден после прихода к власти минимизировал утечки в СМИ.

При этом, говорится в статье, в последнее время представители американских властей всё чаще сообщают журналистам о «мрачных перспективах» украинского контрнаступления.

Газета пишет, что это похоже на несанкционированную кампанию утечек.

«Некоторые люди где-то в недрах правительства хотят сбросить на Киев проблемы Украины на поле боя и отвести вину от Вашингтона», — заключил автор.

Ранее Politico писала, что ожидания от контрнаступления Украины оказались слишком завышенными.

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